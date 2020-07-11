دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر يوليو تموز الجاري، حسبما أوردته قناة "الإخبارية" الرسمية.

ومن المقرر أن يسري تطبيق أسعار البنزين المُحدّثة بداية من يوم السبت.

#أرامكو تعلن مراجعة أسعار #البنزين لشهر يوليو: بنزين 91: من 0.98 ريال إلى 1.29ريال بنزين 95: من 1.18 ريال إلى 1.44ريال #الإخبارية_عاجل

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، جاءت أسعار يوليو على النحو الآتي:

بنزين 91:

من 0.98 ريال إلى 1.29 ريال لكل لتر

بنزين 95:

من 1.18 ريال إلى 1.44 ريال لكل لتر

وتقوم أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.