هونغ كونغ (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، أنها "تعارض بشدة" حظر الولايات المتحدة للتطبيقات الصينية مثل "تيك توك" بسبب قضايا الأمن القومي، متهمة الولايات المتحدة "بتمديد مفهوم الأمن القومي دون أي دليل".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إنه يأمل "أن يتمكن بعض الناس في الولايات المتحدة من الاستماع إلى صوت العالم وخلق بيئة منفتحة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية"، مضيفًا "بالنسبة للشركات من جميع البلدان في الولايات المتحدة، نأمل أن تتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية، وأن تتوقف عن إساءة استخدام الأمن القومي لتبرير السياسات التمييزية والحصرية".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، السبت، أنه سيمنع تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة، وأنه سيتخذ إجراء ضده، وذلك وسط مخاوف أمريكية من أن تستغله الصين في التجسس على مواطنين أمريكيين.

وقال ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من ولاية فلوريدا إلى واشنطن: "فيما يخص تيك توك، سنقوم بحظره في الولايات المتحدة". وأكد أنه يرفض صفقة محتملة بين شركة "مايكروسوفت" و"تيك توك" بعد أنباء عن أنها تسعى لشراء التطبيق من شركة ByteDance الصينية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، نقلا عن مصدر على دراية بالمفاوضات أن شركة مايكروسوفت تجري محادثات لشراء تطبيق "تيك توك".

ويرى منتقدو "تيك توك" أن البيانات التي يجمعها عن مستخدميه في الولايات المتحدة قد تصل في النهاية إلى أيدي الحكومة الصينية، على الرغم من أن الشركة قالت إنها تخزن بياناتها خارج الصين، وأنها ستقاوم أي محاولات من بكين للاستيلاء على المعلومات.

وقال خبراء الأمن السيبراني إن المخاطر المحتملة لـ"تيك توك" على الأمن القومي نظرية إلى حد كبير، ولا يوجد دليل يشير إلى أن بيانات مستخدمي "تيك توك" قد تم اختراقها من قبل الاستخبارات الصينية.