نيويورك (CNN Business) -- قالت شركة أمريكان إيرلاينز إنها ستسرح 19 ألف موظف أو تسحبهم قسرًا، اعتبارا من 1 أكتوبر تشرين الأول المقبل، ما لم تحصل صناعة الطيران على مزيد من المساعدة من الكونغرس.

وتقول أكبر شركة طيران في العالم، التي كان لديها 133.700 موظف، إنها ستحتاج إلى تقليل عدد الموظفين "على الأقل " 40 ألف موظف".

وأشارت الشركة إلى أن 12,500 وافقوا على ترك الشركة مع تقاعد مبكر أو الحصول على حزم شراء، ووافق 11 ألف آخرين على إجازة طوعية عن شهر أكتوبر.

وجاء في رسالة للرئيس التنفيذي للشركة دوغ باركر ورئيسها روبرت إيسوم: "حتى مع هذه التضحيات، سيتم إجازة ما يقرب من 19 ألف من أعضاء فريقنا أو فصلهم عن الشركة بشكل قسري في 1 أكتوبر، ما لم يكن هناك تمديد (للمساعدة الفيدرالية)".

وقال أمريكان آير لاينز إن إشعارات التسريح أُرسلت الثلاثاء إلى 17.500 موظف.

وبموجب شروط قانون CARES، الذي قدم ما يصل إلى 50 مليار دولار من المساعدة لصناعة الطيران الأمريكية، لم تستطع شركات الطيران الاستغناء عن الموظفين أو الإجازة القسرية حتى 1 أكتوبر.

وحسب رسالة الشركة فإن "المشكلة الوحيدة في التشريع هي أنه عندما تم سنه في مارس أذار (الماضي)، كان من المفترض أنه بحلول 30 سبتمبر أيلول، سيكون الفيروس تحت السيطرة وأن الطلب على السفر الجوي سيعود".

أعلنت شركة الطيران أيضًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستعلق الخدمة في 15 سوقًا أمريكيًا أصغر في أكتوبر تشرين الأول كخطوة لخفض التكاليف. وقطع الخدمة للمدن التي خدمتها هو إجراء آخر حظره قانون CARES قبل حلول نفس الشهر.

وتضغط صناعة الطيران ونقاباتها من أجل تمديد المساعدة، لكنها مرتبطة بمناقشة حزم المساعدات الاقتصادية الأخرى التي يتم النظر فيها، بما في ذلك مزايا البطالة المعززة ومساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية.