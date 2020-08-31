(CNN)-- أصدرت الصين تحديثات جديدة على قواعد تصدير التقنيات، على نحو قد يلزم شركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس أن تسعى للحصول على موافقة من الحكومة قبل بيع العمليات الأمريكية لشركتها الفرعية (تيك توك – TikTok)، وفقًا لقواعد الرقابة على الصادرات المُحدَثة في البلاد.

وتعد معالجة البيانات، والتعرف على الكلام والنصوص، وتوليف الكلام من بين التقنيات التي تمت إضافتها إلى القائمة المنقحة للتكنولوجيات المقيدة للتصدير في الصين، التي أصدرتها وزارتي التجارة والعلوم والتكنولوجيا، يوم الجمعة.

وحسب القواعد الجديدة سيُطلب من الشركات الحصول على إذن من أقسام التجارة والعلوم والتكنولوجيا الإقليمية، التي لديها ما يصل إلى 30 يومًا لاتخاذ قرار، قبل التفاوض مع مشتر أجنبي محتمل.

وبعد إتمام الصفقة، يتعين عليهم تقديم طلب آخر للحصول على تصريح تصدير، الذي قد يستغرق 15 يومًا أخرى.

وقالت وزارتا التجارة والعلوم والتكنولوجيا الصينية، إن الغرض الرئيسي من القواعد الجديدة، التي تمت مراجعتها لأول مرة منذ 2008، هو "إضفاء الطابع الرسمي على إدارة تصدير التكنولوجيا" و "حماية الأمن القومي".

وفي الأسبوع الماضي، رفعت تيك توك - TikTok دعوى قضائية للطعن على أمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعى إلى حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيعه من قبل الشركة الصينية الأم، بايت دانس.

وفي بيان، قالت بايت دانس إنها على دراية بقواعد مراقبة الصادرات الصينية الجديدة، مُضيفة أنها "ستمتثل بشكل صارم" للوائح الرسمية الخاصة بصادرات التكنولوجيا.