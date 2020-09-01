دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع عبد الحميد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورونن بارتس مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي و المالي، وذلك في إطار زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات، في أول رحلة طيران تجارية إسرائيلية إلى البلاد، على خلفية اتفاق السلام بين البلدين.

واتفق الجانبان خلال لقاء جمعهما، الثلاثاء، في أبوظبي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام، على تشكيل مجموعات عمل و لجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين الإمارات و إسرائيل وذلك بحضور مائير بن شابات مستشار و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

ووصل إلى أبوظبي، الاثنين، وفدان أمريكي وإسرائيلي، على متن أول رحلة تجارية بين الإمارات وإسرائيل لتوقيع عدد من الاتفاقات للتعاون بين البلدين في مجالات عدة.