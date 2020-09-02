إيلون موسك يتخطى زوكربيرغ ويصبح ثالث أغنى شخص في العالم.. هذه ثروته

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بلغ صافي ثروة إيلون موسك 115 مليار دولار، متخطياً بذلك مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، على قائمة أغنى أغنياء العالم، وفقاً لبلومبيرغ.

وتعود زيادة ثروة موسك إلى مكاسب عالية في تسلا بلغت حوالي 12٪ يوم الاثنين، بعد تقسيم سهم الشركة لـ5 أجزاء، ليصبح مؤسس تسلا ومديرها التنفيذي ثالث أغنى شخص في العالم، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، يتقدمه بيل غيتس وجيف بيزوس.

وبهذا أصبح المليارديرات الـ5 الأوائل في العالم بحسب الترتيب هم: جيف بيزوس، وبيل غيتس، وإيلون موسك، ومارك زوكربيرج، وبرنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH في فرنسا.

كما يعد موسك أيضاً مؤسس العديد من الشركات الأخرى بما في ذلك "سبيس إكس" و"ذا بورنغ كومباني" و"هايبرلوب" و"أوبن AI".

وقد ارتفع سهم تسلا هذا العام بنسبة 500٪، وتبلغ قيمة الشركة الآن حوالي 475 مليار دولار.

ولا يتقاضى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا راتباً منتظماً، بحسب اتفاق مساهمين من العام 2018، بدلاً من ذلك، يحصل موسك على الملايين من خيارات الأسهم، بقيمة مليارات الدولارات. وقد حصل موسك على دفعتين بمليارات الدولارات بعدما حققت الشركة أهداف معينة لأرباحها وأسعار أسهمها، ومن المقرر أن يتلقى مدفوعات أخرى قريباً.

ويمتلك موسك أكثر من 18٪ من أسهم الشركة، أي أكثر من 3 أضعاف أكبر مساهم في الشركة. لذا، مع ازدهار أسهم تسلا، ارتفعت ثروة موسك بنحو 90 مليار دولار هذا العام، ما دفعه به ليجلس على قائمة أغنى 3 أشخاص في العالم.

وبلغت ثروة موسك في يناير/ كانون الثاني من العام 2020، حوالي 32 مليار دولار، حيث يتكون نصف تلك الثروة من أسهم تسلا، وفقاً لتقديرات فوربس وبلومبيرغ في ذلك الوقت.