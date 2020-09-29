في ظل الأزمة الاقتصادية.. كيف تفاوض لخفض كلفة إيجار منزلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – باتت ترتفع أعداد المنازل والشقق الإيجارية الشاغرة في المدن في جميع أنحاء العالم مع ترك الكثير من الأشخاص المدن الرئيسية في الآونة الأخيرة، ما يضع المستأجرين في موقع متميز للتفاوض مع الملاك.

ويقول جيف تاكر، الخبير الاقتصادي في شركة زيلو إن الطلب على الإيجارات تضرر بسبب "استمرار ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى اختيار بعض المستأجرين الخروج من الأسواق باهظة الثمن بسبب قدرتهم على العمل عن بُعد أثناء الوباء".

وبهذا، بات يبحث الملاك عن أي طرق لملء عقاراتهم، حتى أصبح العديد منهم على استعداد لإبرام صفقة، إما من خلال تخفيض الإيجار أو تقديم حوافز مثل تقديم إيجار مجاني لأشهر إضافية أو بدون رسوم. كما أنهم باتوا أكثر استعداداً للتفاوض مع المستأجرين الحاليين لإبقائهم في مكانهم.

يقول هال دي جافزي، مدير التأجير في دوغلاس إليمان في مدينة نيويورك إن "بعض الملاك أصبحوا يقدمون امتيازات إضافية، مثل الإيجار المجاني لمدة شهر واحد، أو شهرين، أو حتى 3 أشهر، حتى أننا رأينا ما يصل إلى 4 أشهر مجانية". وقد انخفضت الإيجارات النموذجية في نيويورك مثلاً، مقارنة بالعام الماضي بحوالي 4.6٪ وفقاً لزيلو.

إذا كنت تشهد انخفاض الإيجارات في منطقتك أو كنت تبحث عن شقة جديدة، إليك بعض طرق التفاوض للحصول على صفقة أفضل:

قم بالأبحاث اللازمة

تقول دانا كارني، مديرة المحامين في "لون ستار ليغال إيد" في هيوستن، إنها تعتقد أنه "من المفيد للمستأجر معرفة ما يدفعه الجيران. وغالباً ما يتوفر ذلك على الإنترنت. ولا يتطلب الأمر الكثير من العمل السري للنظر في القوائم ومعرفة كيفية عرض المالك لأحدث الشقق الشاغرة".

مع وجود هذه البيانات في متناول يدك، اسأل عما إذا كان بالإمكان تعديل إيجارك ليتناسب معها. وكن مستعداً لإثبات سجلك القوي من خلال مدفوعات الإيجار وإعطاء أي أمثلة عن كيف أنك مستأجر موثوق به ويستحق العمل معه.

إذا كنت تبحث عن سكن جديد، فيجب أن تعرف جميع الميزات التي تقدمها العقارات ذات النطاق السعري الذي تبحث عنه. بعضها مثلاً، قد يقدم عدداً من الأشهر المجانية من الإيجار، بينما قد تستغني أخرى عن رسوم الوسيط الإضافية.

استمع لما يريده مالك العقار

قبل مناقشة المالك، قم بتقييم ما تعرفه عنه: هل يقدر العلاقة الشخصية التي تربطه بك؟ أم أنه يفضل أن تصل إلى صلب الموضوع بسرعة ويريد معرفة المحصلة النهائية؟

يقول كالوم كوبرن، الرئيس التنفيذي في "نيغوشيشن إكسبرتس"، الذي يقدم جلسات تدريب للتفاوض إنه إذا أخذت الوقت الكافي لوضع نفسك مكان المالك، سيمكنك فهم ما يريده بشكل أفضل. هل يتحدث كثيراً عن مدة الإيجار؟ ربما يهتم أكثر بوجود مستأجر في العقار لفترة أطول. إذا كان يهتم بالوقت وكنت مهتماً بالسعر، فإن اهتماماتكما غير متوافقة ويمكنك إبرام صفقة، حيث يمكنه مثلاً منحك عقداً أطول، ويمكنك الحصول على إيجار بسعر أقل".

كما يوصي كوبرن بتقديم عرض محدد بسعر أقل مما تتوقع الحصول عليه. إذا كان إيجارك ألف دولار، اطلب 875 دولاراً مثلاً، حتى إذا كنت ستقبل بدفع 900 دولار".

اختر كلماتك بدقة وعناية

عند التخطيط لما ستقوله، ضع عدة حقائق مقنعة وأنهي حديثك بسؤال. فمثلاً، إذا كنت تبحث عن شقة ما، قل شيئاً من هذا القبيل: "كل شيء في هذا المجمع يبلغ سعره ألف دولار وأنت تطلب 1500 دولار لشقة مماثلة. ماذا يمكنك أن تفعل لي؟"، بهذا قد تكون تركت الحديث مفتوحاً.

أو إذا كنت مستأجراً منذ فترة طويلة، قم بتسليط الضوء على ذلك. يمكنك أن تقول: "أنا هنا منذ 4 سنوات، ولم أتأخر أبداً. لقد انخفض دخلي وأرى أن الشقة المجاورة لي تعرض مقابل ألف دولار وأنا أدفع 1500 دولار. ماذا يمكنك أنت تفعل لمساعدتي؟"