أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعربت عضوات الكونغرس الديمقراطي الـ4 المعروفات باسم "الفريق" عن دهشتهن مساء يوم الجمعة عندما أعلن موقع تويتر عن سياسته الجديدة ضد تمني الأذى أو الموت لشخص ما، في ضوء تشخيص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وتحدثت النواب من الحزب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك، ورشيدة طليب من ميشيغان، وإلهان عمر من مينيسوتا، وأيانا بريسلي من ماساتشوستس، عن التهديدات التي يتلقونها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالوا إن تويتر لا يفعل ما يكفي حيالها.

وفي رد على تقارير وسائل الإعلام يوم الجمعة حول أشخاص يتمنون موت الرئيس، غرّد حساب رسمي يديره المتحدثون باسم تويتر: "التغريدات التي تتمنى أو تأمل الموت، أو الأذى الجسدي الخطير أو الإصابة بمرض المميت ضد *أي شخص* غير مسموح بها وسنضطر لإزالتها".

وغردت طليب في رد على تغريدة تويتر: "بكل جدية، ما هذا الفساد.. كان ينبغي أن تؤخذ تهديدات القتل التي نتلقاها على محمل الجد بشكل أكبر من قبل تويتر".

كما غردت أوكاسيو كورتيز وعمر وبريسلي مشيرين إلى أن تويتر لم يأخذ التهديدات الموجهة ضدهن على محمل الجد.

وغالباً ما تشهد أعضاء "الفريق" هجمات وحشية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منشورات عدة تمنت موتهن.

وفي بحث سريع على تويتر تظهر أسمائهن متبوعة بعبارة "اشنقوهن للخيانة" في تغريدات من مستخدمين يطالبون بقتل عضوات الكونغرس، حيث غرّد أحد المستخدمين: " "أتمنى أن تشنقن للخيانة!"، في حين كتب آخر: "إلهان أتمنى أن تحاكمي بتهمة الخيانة وآمل أن يشنقوك".

السياسة التي أبرزها تويتر يوم الجمعة ليست سياسة جديدة، ولكن، التغريدات التي تنتهك قواعد تويتر نادراً ما تتم إزالتها من قبل الشركة.

وقال متحدث باسم تويتر لـCNN: "في تويتر، أولوياتنا القصوى هي تحسين صحة المحادثة العامة، وهذا يشمل ضمان سلامة الأشخاص الذين يستخدمون خدمتنا. ليس هناك مكان للإساءة والتحرش على تويتر. سياساتنا – التي تنطبق على الجميع في كل مكان – واضحة: لا نتسامح مع المحتوى الذي يتمنى أو يأمل أو يعبر عن رغبة موت أو إصابة الأذى الجسدي الخطير أو مرض مميت ضد فرد أو مجموعة من الناس. إذا رأينا حسابات تنتهك هذه القواعد، سنتخذ إجراءات إنفاذ".

وقال موقع تويتر يوم الجمعة إن التمني علناً لشخص ما "الموت أو الأذى الجسدي الخطير أو الإصابة بمرض مميت" لن يؤدي إلى تعليق تلقائي دائم لحسابه على المنصة، ولكن، قد يتم تعليق حسابات المستخدمين الذين ينشرون تغريدات من هذا النوع بشكل متكرر.