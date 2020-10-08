5 طرق عليك اتباعها لتوفير المال في دقائق

نشر الخميس ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تريد جني المزيد من المال؟ سؤال سخيف، أليس كذلك؟

فمن منا لا يحتاج بعض النقود الإضافية، لا سيما في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم بأكمله؟

الخبر السار هو أنه هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها في 20 دقيقة فقط، لتجنب إهدار أموالك التي عملت لكسبها بشق الأنفس.

إليكم 5 خطوات يمكنك اتباعها لادخار أموالك بشكل أفضل وتجنب هدر المال:

1. تخفيض معدل الفائدة

استفسر من شركة بطاقة الائتمان الخاصة بك عن احتمالية تخفيض معدل الفائدة أو الإعفاء من الرسوم السنوية.

2. إلغاء خدمات الاشتراك غير المستعملة

إلغاء خدمة الاشتراك التي لا تستخدمها باستمرار مثل الاشتراك السنوي في الصالة الرياضية أو خدمة شبكة الكابل.

3. ارفع مبلغ التأمين القابل للخصم

سياسات التأمين ذات الخصومات المنخفضة قد تكون عالية التكلفة. لذا، بناء على ظرفك قد تتمكن من زيادة الخصومات على بعض أو جميع سياسات التأمين الخاصة بك.

4. حسّن كفاءة الطاقة في منزلك

بإمكانك تغيير الإضاءة الكهربائية إلى مصابيح موفرة للكهرباء، أو برمجة منظم الحرارة لاستخدام قدر أقل من الحرارة والتكييف الهوائي عند تواجدك خارج المنزل أو أثناء النوم.

5. خفض تكاليف الوقود

بإمكانك خفض تكاليف الوقود عن طريق التأكد من مستوى الهواء في عجلات السيارة، فضلاً عن تنظيف مصفاة الهواء وإزالة الأشياء الثقيلة التي لست بحاجة إليها.