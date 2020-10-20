هذه "أفضل" سيارة دفع رباعي للعام 2021

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اختارت "موتور ترند" سيارة لاند روفر ديفندر الجديدة كأفضل سيارة دفع رباعي للعام 2021.

وكانت قد عادت سيارة ديفندر المصممة حديثاً إلى السوق الأمريكية مؤخراً بعد التوقف عن بيعها في البلاد لأكثر من 20 عاماً.

مثل سيارة جيب رانجلر أو فورد برونكو، صُممت سيارة ديفندر للاستخدام في الطرق الوعرة والصعبة، رغم أن العديد من المشترين نادراً ما يأخذونها خارج ضواحي المدينة.

وعندما كُشف عنها لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات في ألمانيا في العام 2019، تفاخرت شركة لاند روفر بأن السيارة خضعت لإجراءات "اختبار شديدة" كانت أكثر صرامة من تلك المستخدمة عادة في صناعة السيارات.

وأعجب محررو "موتور ترند" بأداء سيارة ديفندر على الطريق، وكذلك خارج الطريق، وبتصميمها، الذي يعطى إحساساً بالمغامرة.

وقال رئيس التحرير مارك ريشتين، "يمكننا أن نرى أن لاند روفر أنفقت الأموال الإضافية لجعل السيارة تبدو خشنة، ولكي تكون خشنة فعلاً أيضاً".

وتعود جذور السيارة إلى سيارة لاند روفر الأصلية التي دخلت حيز الإنتاج بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية، ولم يستخدم اسم ديفندر حتى العام 1990. وتوقف إنتاج السيارة كلياً في العام 2016 وبيعت آخر مرة في الولايات المتحدة في العام 1997.

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم حديث يحمل لمسات التصميم من لاند روفر الكلاسيكية "الصندوقية". وتتوفر حالياً في إصدار ديفندر 110 بـ4 أبواب، ويبدأ سعرها من حوالي 50 ألف دولار. كما ستتوفر سيارة ديفندر 90 ببابين في أوائل العام المقبل بأسعار تبدأ من حوالي 46 ألف دولار.

ولتتأهل للحصول على جائزة "موتور ترند"، يجب أن تكون السيارة رباعية الدفع جديدة كلياً أو معاد تصميمها بشكل كبير لموديل العام 2021. وكانت السيارة الفائزة في العام الماضي سيارة كيا تيلورايد.

وقالت "موتور ترند" إنه حُكم على سيارات الدفع الرباعي بناء على 6 معايير هي السلامة، والكفاءة، والقيمة، والتقدم في التصميم، والتميز الهندسي، وأداء الوظيفة المقصودة.