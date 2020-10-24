دعم مصر في الحرب ومنه صدرت اللاءات الثلاث.. أهمية تطبيع السودان مع إسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال صندوق النقد الدولي لـCNN، في بيان السبت، إن شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب من شأنه أن يزيل إحدى العقبات التي تحول دون تخفيف محتمل للديون على الخرطوم.

وقالت كارول بيكر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للسودان: "لقد تشجعنا بالإشارة الرسمية للإدارة الأمريكية إلى الكونغرس عن نيتها إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونحن متفائلون بأن الإجراءات التشريعية اللازمة لجعلها فعالة".

وأضافت بيكر: "إن إخراج السودان من القائمة يزيل إحدى العقبات التي تحول دون تخفيف محتمل لديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".

ويُنظر على نطاق واسع إلى إلغاء التصنيف، الساري منذ 27 عامًا، على أنه مرتبط بالاتفاق مع إسرائيل.

وجاء إعلان ترامب عن توصل السودان وإسرائيل إلى إبرام اتفاق سلام، أمس الجمعة، بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض أنه أبلغ الكونغرس بنيته إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، في بيان، إن الإخطار الرسمي للكونغرس "يأتي في أعقاب اتفاق السودان الأخير على حل بعض دعاوى ضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

ووافق السودان على تسوية مع الناجين وعائلات ضحايا هجمات تنظيم القاعدة في 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا، وهجوم 2000 على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول، ومقتل جون غرانفيل، موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالخرطوم في 2008.

وإبان هذه الفترة، كان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن متواجدًا في السودان.

وحوَلت الحكومة الانتقالية في السودان 335 مليون دولار إلى "حساب ضمان لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم"، حسب بيان للبيت الأبيض.