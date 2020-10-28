وزير السياحة السعودي: مليون فرصة عمل في القطاع السياحي بحلول 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب يوم الثلاثاء، عن استراتيجية جديدة لتطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاستراتيجية ستتضمن 20 برنامجاً من بينها 15 مخصصاً لتأهيل العاملين في قطاع السياحة في المملكة، وتهدف إلى دعم أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة والمساهمة في خلق فرص وظيفية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.

وقال وزير السياحة السعودي إن هذه الاستراتيجية الجديدة تتوافق مع تطلعات المملكة لإيجاد مسارات وخلق فرص جديدة في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن القطاع حيوي ويحوي فرص واسعة لرواد الأعمال.

وأوضح الخطيب أن سوق العمل في القطاع السياحي في المملكة من المقرر أن يستوعب حوالي مليون فرصة عمل جديدة بحلول العام 2030، مضيفاً أن تطوير المهارات لدى الفتيات والشباب في مجال صناعة السياحة سيتم "وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وبالاستفادة من الشراكات العالمية من خلال منظمة السياحة العالمية وبقية الشركاء الدوليين في الجامعات والأكاديميات السياحية".

وبحسب ما ذكره الخطيب فإن الاستراتيجية ستسعى إلى توطين الوظائف في قطاع السياحة معتبراً أن زيادة نسب التوطين في القطاع "سيجعل السائح قادراً على التفاعل مع المواطن وتجربة الحفاوة السعودية".