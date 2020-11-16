في مصر.. انخفاض معدل البطالة في الربع الثالث بنسبة 2.3٪

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انخفض معدل البطالة في مصر في الربع الثالث من العام ليبلغ 7.3٪ من إجمالي قوة العمل.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الأحد عن تراجع معدلات البطالة في الربع الثالث من العام بنسبة 2.3٪، مقارنة بنسبة بطالة بلغت 9.6٪ في الربع الثاني.

كما أشار البيان الذي نشرته الهيئة الوطنية للإعلام المصري إلى أن مستويات البطالة في البلاد انخفضت هذا الربع بنسبة 0.5٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأرجح الجهاز المركزي انخفاض مستوى البطالة ما بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول إلى عودة الأنشطة الاقتصادية في البلاد إلى طبيعتها، بعد تخفيف القيود الاحترازية التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب التقرير، فقد بلغ حجم قوة العمل هذا الربع 28,171 مليون فرد مقابل 26,689 مليون فرد في الربع السابق، بعدد ذكور بلغ 23,688 مليون فرد، وعدد إناث بلغ 4,483 مليون فرد.