ارتفاع حاد في الأسهم بعد إعلان شركة موديرنا عن لقاح كورونا

ما الفرق بين لقاحي "مودرنا" و"فايزر"..وهل أحدهما أفضل من الآخر؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الاثنين، لتصل إلى مستويات قياسية جديدة، بعد أن قالت شركة موديرنا إن لقاحها التجريبي لفيروس كورونا فعال للغاية.

وبشر الإعلان الجديد عن اختراق آخر في رحلة مكافحة فيروس كورونا يمكن أن يساعد أكبر اقتصادات العالم على التعافي من الركود العميق.

وقالت شركة موديرنا في بيان يوم الاثنين إن التحليل المؤقت الأول لنتائج تجربة المرحلة الثالثة أظهر أن لقاحها المرشح فعال بنسبة 94.5٪ ضد فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت شركة فايزر الأسبوع الماضي، أن اللقاح الذي طورته مع شركة BioNTech الألمانية للأدوية كان فعالاً بنسبة تزيد عن 90٪ ضد فيروس كورونا.

وهناك العشرات من اللقاحات المحتملة الأخرى قيد التطوير، وتشير نتائج الاختبارات الواعدة من موديرنا وفايزر إلى أن اللقاحات قد تكون وسيلة فعالة لمحاربة فيروس كورونا. ويتطلب كلا اللقاحين جرعتين.

وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد إعلان شركة موديرنا نتائج فاعلية لقاحها. وارتفع مؤشر داو بـ1.2٪ أو 330 نقطة، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.75٪ واستقر مؤشر ناسداك. وارتفعت أسعار الأسهم في شركة موديرنا بنسبة 11٪.

وكتب نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في مجموعة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية يوم الاثنين قبل الإعلان عن نتائج موديرنا، أن اختراقات اللقاح تظهر "الضوء في نهاية النفق".

ولكن، رغم الإعلان، لا يزال هناك أسباب تدفع المستثمرين للتخفيف من حماسهم، إذ سيستغرق توزيع اللقاحات أشهر كثيرة، كما أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يستمر في الارتفاع. وقد أغلقت الاقتصادات الكبيرة في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة للمرة الثانية.

وقالت شركة موديرنا يوم الإثنين، إنها تتوقع أن يكون لديها حوالي 20 مليون جرعة من لقاحها جاهزة للشحن في الولايات المتحدة بحلول نهاية هذا العام، مضيفة أن الشركة في طريقها لتصنيع ما بين 500 مليون ومليار جرعة على مستوى العالم في 2021.