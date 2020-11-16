فيروس كورونا.. كيف وصلت أمريكا إلى ما هي عليه؟

ما الفرق بين لقاحي "مودرنا" و"فايزر"..وهل أحدهما أفضل من الآخر؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN Business)-- ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد، يوم الاثنين، في وتيرة لتصل إلى مستويات قياسية جديدة، بعد أن قالت شركة مودرنا إن لقاحها التجريبي المضاد لفيروس كورونا فعال للغاية.

وقد بشر ذلك باختراق آخر في مكافحة فيروس كورونا يمكن أن يساعد في نهاية المطاف أكبر اقتصادات العالم على التعافي من الركود العميق.

وقالت مودرنا، في بيان، إن التحليل المؤقت الأول لنتائج تجربة المرحلة الثالثة أظهر أن لقاحها المرشح فعال بنسبة 94.5٪ ضد فيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة فايرز الأمريكية إن اللقاح الذي طورته مع شركة "بيو إن تك" الألمانية للأدوية كان فعالًا بنسبة تزيد عن 90 ٪ ضد الوباء.

وهناك العشرات من اللقاحات المحتملة الأخرى قيد التطوير، وتشير نتائج الاختبارات الواعدة من مودرنا وفايزر إلى أن اللقاحات قد تكون وسيلة فعالة لمحاربة فيروس كورونا. ويتطلب كلا اللقاحين جرعتين.

وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد إعلان موديرنا النتائج.

وأضاف مؤشر داو جونز في سوق الأسهم ما نسبته 1.2% 330 نقطة. وارتفع مؤشر (S&P 500) بنسبة 0.75٪ واستقر مؤشر ناسداك (COMP). وارتفعت قيمة أسهم شركة مودرنا بنسبة 11٪.