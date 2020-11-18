أرامكو السعودية تعلن عن استراتيجية جديدة لتطوير مشاريع النفط والغاز

دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN) -- أعلنت عملاق النفط السعودي، أرامكو، يوم الأربعاء عن استراتيجية مقاولات جديدة لتطوير مشاريع حقول النفط والغاز ومصانع الشركة.

وقالت أرامكو في بيان، إن الاستراتيجية الجديدة تركز على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات قائمة على الاستدامة والتقنيات الجديدة عبر مشاريع أرامكو العملاقة، من خلال منح عقود طويلة الأجل لشركات مقاولة تتمتع بسمعة وخبرة طيبة لتحسين كفاءة التكلفة وجودة وسلامة المشاريع.

وبحسب بيان الشركة، سيشمل نطاق الاتفاقات طويلة الأجل الهندسة والمشتريات والبناء وبدء التشغيل والتشغيل المسبق لكل مشروع، فضلاً عن تركيب المرافق المعدلة في مناطق التشغيل المحددة.

ومن المقرر أن تستمر الاتفاقيات لمدة 6 سنوات، مع خيار التمديد لـ6 سنوات إضافية أخرى.

كما ستركز الاتفاقيات بشكل خاص على رفع مستويات "السعودة" والمحتوى المحلي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، ما سيساعد أرامكو في تحقيق أهداف البرنامج .

وبموجب الاتفاقية، يجب الالتزام باستخدام 39٪ من المحتوى المحلي وسلاسل التوريد في الفترة الأولي، ثم زيادة نسبة الالتزام لتبلغ 60٪ في غضون 6 سنوات.

وقامت أرامكو السعودية بعملية تقييم شاملة، بعد أن تقدمت بعض الشركات بعروضها، حيث اختارت 8 شركات لتنفيذ الأعمال هي:

1. ائتلاف ناصر سعيد الهاجري وشركة سامسونغ المحدودة لأعمال الهندسة والشراء والإنشاء

2. شركة "دايلم" العربية السعودية المحدودة

3. الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"

4. شركة GS للإنشاءات العربية المحدودة

5. شركة "سنامبروغيتي" للهندسة والمقاولات المحدودة

6. شركة JGC Gulf الهندسية المحدودة

7. شركة "تيكنيب" إيطاليا SPA

شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة