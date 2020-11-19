خلال رحلات البر.. كيف تحد من استهلاك وقود السيارة بطريقة اقتصادية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع بدء موسم الرحلات البرية في السيارة لمسافات طويلة، لا شك بأننا جميعنا نبحث عن طرق اقتصادية للحد من استهلاك الوقود في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نشهدها جميعاً.

فكيف نتجنب هدر الوقود ونقلل من استهلاكه خلال القيادة لمسافات بعيدة؟

إليكم 6 نصائح تساعدكم على الحد من هدر الوقود:

１. الحمل الخفيف: الوزن الكثير يرفع استهلاك الوقود، لذا حاول ألا تحزم الكثير من الأشياء قدر الإمكان. تقول وكالة حماية البيئة إن كل 45 كيلوغراماً إضافياً يرفع استهلاك الوقود بحوالي 2٪.

２. لا تهدر أموالك على الأمور باهظة الثمن: راجع دليل المالك لمعرفة نوع الوقود الذي تحتاجه سيارتك. إذا أوصى الدليل باستخدام الوقود العادي، فاستخدمه، إذ أن استخدامك وقود “السوبر” سيهدر الكثير من المال.

３. استخدم مثبت السرعة: إذا كنت تقود على تضاريس متساوية نسبياً، يمكن لنظام تثبيت السرعة أن يمنع تغييرات السرعة غير الضرورية التي تهدر الوقود. في اختبارات أجراها موقع Edmunds.com، ظهر أن استخدام مثبت السرعة عند سرعة 120 كيلومتراً في الساعة سيؤدي إلى توفير الوقود بنسبة ما بين 10٪ إلى 15٪.

４. احفظ مسار اليمين: حتى لو كنت تقود بسرعة ثابتة، فإن السرعة العالية تهدر الوقود. ضمن نطاق السرعات العادية للطرق السريعة، ستؤدي زيادة كل 15 كيلومتر في الساعة إلى هدر الوقود بنسبة 15٪ إلى 20٪.

５. تجنب الوقوع في أزمة السير: حاول ألا تعلق في الأزمات المرورية، إذ يتسبب التباطؤ بالقيادة بهدر الكثير من الوقود.

６. التفاصيل الصغيرة: لأسباب تتعلق بالسلامة والاقتصاد في استهلاك الوقود، يجب أن تعطي سيارتك نظرة جيدة قبل الانطلاق. تأكد من ضبط ضغط الإطارات بالشكل الصحيح وأن مصفاة الهواء والمحرك يعملان بشكل جيد.