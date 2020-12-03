نشر الأربعاء ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، الأربعاء، حدوث عطل فني في إحدى مضخات محطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان (جنوب غرب المملكة).

وقالت أرامكو إنه نتيجة للعطل "فقد طرأ نقصٌ في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضافت أرامكو أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، حيث عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًا.

وأشارت أرامكو إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان، وذلك بموجب تعليمات من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي.