نشر الجمعة ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2020

كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد شركة طيران "Gulf Air" البحرينية الحكومية، لتسيير رحلات تجارية إلى إسرائيل، بداية من يناير كانون الثاني المقبل.

وأعلنت شركة طيران "Gulf Air"، عبر حسابها في تويتر، أن طائرتها ستحلق إلى مدينة تل أبيب، قائلة إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن مواعيد الرحلات في وقت قريب.

يسرنا الإعلان عن تحليقنا إلى تل أبيب اعتبارًا من يناير 2021! انضم إلينا في زيارة مدينة حديثة وغنية بالتاريخ. سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل ومواعيد الرحلات قريبًا! #طيران_الخليج #البحرين #إسرائيل #تل_أبيب https://t.co/Mvve97Qnkh

وقالت الشركة الحكومية إنها وقعت اتفاقية تفاهم "تاريخية" مع طيران "العال"، الناقل الرسمي الإسرائيلي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد البحرين إلى إسرائيل.

نفتخر بأن نعلن عن توقيعنا لاتفاقية التفاهم التاريخية مع طيران إل عال- الناقل الرسمي لدولة إسرائيل- خلال الزيارة الرسمية لوفد مملكة البحرين لدولة إسرائيل! #طيران_الخليج #البحرين #إسرائيل #تل_أبيب https://t.co/lXfBiwmbVv

وفي مطلع ديسمبر كانون الثاني، زار وفد بحريني إسرائيل، على رأسه وزير الصناعة والسياحة، زايد الزيانين. وهي أول زيارة رسمية مُعلنة لإسرائيل.

وكانت قد وقعت البحرين وإسرائيل اتفاق سلام في البيت الأبيض، في سبتمبر/أيلول الماضي إلى جانب الإمارات.