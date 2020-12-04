"جلف آير" البحرينية تطلق رحلات تجارية إلى إسرائيل.. وتوقع اتفاقا مع طيران العال

اقتصاد
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شركة "جلف آير" البحرينية تستعد لتسيير رحلات تجارية إلى إسرائيل.. وتوقع اتفاق مع طيران العال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد شركة طيران "Gulf Air" البحرينية الحكومية، لتسيير رحلات تجارية إلى إسرائيل، بداية من يناير كانون الثاني المقبل.

وأعلنت شركة طيران "Gulf Air"، عبر حسابها في تويتر، أن طائرتها ستحلق إلى مدينة تل أبيب، قائلة إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن مواعيد الرحلات في وقت قريب.

وقالت الشركة الحكومية إنها وقعت اتفاقية تفاهم "تاريخية" مع طيران "العال"، الناقل الرسمي الإسرائيلي، وذلك على هامش  الزيارة الرسمية لوفد البحرين إلى إسرائيل.

وفي مطلع ديسمبر كانون الثاني، زار وفد بحريني إسرائيل، على رأسه وزير الصناعة والسياحة، زايد الزيانين. وهي أول زيارة رسمية مُعلنة لإسرائيل.

وكانت قد وقعت البحرين وإسرائيل اتفاق سلام في البيت الأبيض، في سبتمبر/أيلول الماضي إلى جانب الإمارات.

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