دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الحكومة السعودية يوم الثلاثاء عن ميزانيتها للعام 2021، حيث بلغ الإنفاق المعتمد 990 مليار ريال سعودي، أي حوالي 263 مليار دولار، بإيرادات تقدر بـ849 مليار ريال، أي 226 مليار دولار، وعجز يبلغ حوالي 141 مليار ريال، أي حوالي 37.5 مليون دولار.

وقال وزير المالية والاقتصاد السعودي، محمد الجدعان في مؤتمر صحفي عقب الإعلان، إن ميزانية بلاده للعام المقبل تستهدف على المدى المتوسط "استمرار الصرف على المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وعلى منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وحزم التحفيز".

كما أكد الجدعان على دور صندوق الاستثمارات العامة في تحسين الاقتصاد السعودي، حيث سيستمر الإنفاق على برامج الرؤية في العام 2021، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة للعام 2030، و“مواصلة العمل على إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع“.

وتطرق الجدعان في تصريحاته إلى موضوع رفع ضريبة القيمة المضافة، حيث قال إنه لا يوجد أي خطط لإعادة النظر في موضوع الضريبة المضافة في المدى القريب والمتوسط. وكانت قد رفعت المملكة في مايو/أيار الماضي نسبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪ في شهر يوليو/تموز الماضي، في إطار إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريحاته إن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها القطاعات في السعودية في نهاية هذا العام، تشير إلى أن الاقتصاد السعودي بدأ التعافي من آثار جائحة كورونا، لا سيما مع "ارتداد إيجابي في معدلات التوظيف خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2020".