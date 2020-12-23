كيف ستعمل غوغل ومايكروسوفت وغيرها من الشركات بمرحلة ما بعد كورونا؟

نشر الأربعاء ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا شك بأن وضع العمل الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، سيجعل من المرونة أمراً أساسياً عند عودتنا لأعمالنا ما بعد الجائحة.

ولكن، باتت تتخذ الشركات أساليب مختلفة لكيفية عمل موظفيها، حيث التزمت بعضها بأسلوب العمل عن بعد كلياً، بينما اتخذت أخرى أسلوب عمل يدمج ما بين العمل عن بعد والعمل من مقر العمل.

وفيما يلي، نظرة على أسلوب العمل الذي ستتبعه بعض الشركات الكبرى في مرحلة ما بعد الجائحة:

غوغل

لن يعود موظفو غوغل إلى المكتب حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، وحتى عندما يعودون للعمل من مكاتبهم قد لا يتواجدون هناك من الاثنين إلى الجمعة.

سيختبر عملاق التكنولوجيا أسبوع عمل تجريبي مرن من شأنه أن يحضر الموظفين إلى المكتب 3 أيام على الأقل في الأسبوع لـ "أيام التعاون".

كما تقوم الشركة أيضاً بإجراء تغييرات في مساحات مكاتبها لتشمل مساحات التعاون القابلة للحجز والمساحات الخارجية لاجتماعات الفريق.

ريديت

أعلنت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها في أكتوبر/ تشرين الأول أنها ستسمح لمعظم موظفيها بالعمل في أي مكان يريدون، سواء في المكتب أو عن بُعد أو في كليهما.

كما قالت الشركة أيضاً إنه إذا قرر الموظفون الانتقال، فلن يتم تخفيض رواتبهم.

مايكروسوفت

في أكتوبر/ تشرين الأول، قالت مايكروسوفت إنها ستعتبر العمل من المنزل في أقل من نصف الوقت "قياسياً" لمعظم الأدوار، إلى جانب مرونة الجدول الزمني.

وجاء في منشور المدونة: "من الآن فصاعداً، هدفنا هو تقديم أكبر قدر ممكن من المرونة لدعم أنماط العمل الفردية، مع موازنة احتياجات العمل والتأكد من أننا نعيش ثقافتنا".

تويتر

قالت الشركة في وقت سابق من هذا العام إن بعض موظفي تويتر الذين يرغبون في العمل من المنزل بشكل دائم سيكونون قادرين على القيام بذلك.

دروب بوكس

في أكتوبر ، قالت "دروب بوكس" إنها أصبحت شركة "افتراضية أولاً". يعني هذا أن حوالي 3 آلاف موظف سيعملون عن بُعد معظم الوقت وسيذهبون إلى المكتب للعمل التعاوني.

كما تقوم الشركة بتجديد مكاتبها لتسهيل هذا التحول، بما في ذلك إزالة المكاتب الفردية.

كوين بيز

أعلنت بورصة العملات المشفرة أنها ستحتضن العمل عن بعد. وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي براي آرمسترونغ للموظفين في مايو/ أيار إن هذا يعني أن معظم الموظفين الذين يفضلون العمل عن بُعد يمكنهم ذلك. كما سيتمكن العمال الذين ما زالوا يرغبون في العمل في المكتب من ذلك أيضاً.

يونيليفر

تختبر شركة يونيليفر أسبوع عمل لمدة 4 أيام بأجر كامل لعمالها في نيوزيلندا. وتمتد التجربة من ديسمبر/ كانون الثاني من العام 2020 إلى ديسمبر 2021.

كما قالت الشركة إنها ستستكشف ما يمكن أن تعنيه هذه التجربة لتغييرات أوسع لقوتها العاملة.