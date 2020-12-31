نشر الخميس ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN Business)-- أفادت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن 787 ألف أمريكي قدموا للمرة الأولى طلبات الحصول على إعانات البطالة خلال أسبوع الكريسماس.

ويشير رقم الطلبات الأخيرة إلى انخفاض عن الأسبوع السابق. بشكل عام، تظل طالبات البطالة مرتفعة فوق المعايير التاريخية، مما يشير إلى استمرار المعاناة في سوق العمل خلال جائحة فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى طلبات البطالة العادية، تقدم 308262 عاملًا آخر للحصول على مساعدة بموجب برنامج مساعدة البطالة الوبائية، الذي يوفر مزايا للأشخاص غير المؤهلين للحصول على مساعدة حكومية منتظمة، مثل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الوظائف المؤقتة.

إجمالا، قدم 1.1 مليون أمريكي طلبات أولية للحصول على إعانات البطالة، غير المعدَلة للتقلبات الموسمية.

وسيتم تمديد مدفوعات إعانات البطالة بموجب صفقة التحفيز الجديدة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصبح قانونًا يوم الأحد. وستوسع الفاتورة أيضًا مزايا الدولة العادية بمقدار 300 دولار في الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، قدَم 5.2 مليون عامل طلبات مستمرة، للأسبوع الثاني أو أكثر من المزايا، في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر كانون الأول.