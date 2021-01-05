سعر النفط يتجاوز 50 دولارا بعد مبادرة السعودية بخفض طوعي للإنتاج

فيينا، النمسا (CNN)-- وافقت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، على خفض إنتاجها النفطي طواعية بمقدار مليون برميل يوميًا، وهو امتياز سيبقي إنتاج الطاقة من قبل أعضاء أوبك وحلفائهم دون المستويات الحالية على الرغم من الزيادة التي طلبتها روسيا وكازاخستان.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام اجتماع "أوبك بلس": "نقوم بذلك طواعية ونفعل ذلك بهدف دعم اقتصادنا واقتصاديات زملائنا". وأضاف: "لم نطلب من أي دولة التقدم والقيام بأي تخفيضات".

وتحاول المجموعة الرئيسية من منتجي الطاقة دعم الأسعار خلال انخفاض غير مسبوق في الطلب بسبب وباء كورونا. ووافقت "أوبك بلس" على السماح لروسيا وكازاخستان بإضافة 75000 برميل يوميًا من الخام إلى مستويات إنتاجهما الحالية في فبراير ومارس.

وكان البلدان يدفعان من أجل زيادات أكبر في الإنتاج، مما أدى إلى طريق مسدود في اجتماع يوم الاثنين.

وارتفعت أسعار النفط الأمريكي بعد الإعلان عن اتفاق "أوبك بلس"، بنسبة 5.2٪، أو 2.48 دولار، إلى 50.10 دولار للبرميل.

وقال بيورنار تونهاوجين رئيس أبحاث سوق النفط في "ريستاد إنرجي" إنه "لأمر مفاجئ حقًا أن تقترح الرياض خفض إنتاجها، لأن ذلك قد يعني بشكل فعال أنها مستعدة للتخلي عن حصتها في السوق".