تحتاج إلى فحص كورونا؟ أمازون تعرض "فحصاً منزلياً" للبيع.. وهذا سعره

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ازداد الطلب على فحوص كوفيد 19، مع آلاف المنتظرين في طوابير طويلة في المراكز الطبية للحصول على فحص يطمئنهم.

ولكن، أصبح الآن بإمكانكم الحصول على فحص لفيروس كورونا من راحة منزلكم عبر كبسة زر على تطبيق أمازون.

ويتوفر صندوق فحص كورونا المنزلي DxTerity Saliva، الذي حاز على تصريح للاستخدام الطارئ الشهر الماضي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للبيع على أمازون كالفحص المنزلي الوحيد لفيروس كورونا على المنصة.

ويتوفر الصندوقالفردي حالياً مقابل 110 دولارات أو 10 صناديق مقابل 1000 دولار.

ورغم أن الفحص ليس بجديد، إلّا أن DxTerity تقول إن نسختها هي أول فحص لعاب منزلي يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لفحوص الإصابة بأعراض أو دون الأعراض.

ويتضمن صندوق DxTerity أنبوباً فارغاً للعاب، يتم إرساله إلى مختبر في لوس أنجلوس مع تكلفة الشحن المدفوعة مسبقاً، ويتراوح الوقت المستغرق للحصول على النتائج بين 24 و72 ساعة بعد استلام العينة، وفقاً لوصف المجموعة على موقع أمازون.

في العديد من الأماكن، تتوفر فحوص كوفيد 19 في الموقع مجاناً أو بتكلفة منخفضة. ولكن، قد يكون بعض المستهلكين على استعداد لدفع مبلغ أكبر مقابل الحصول على صندوق خاص منزلي.

ورغم أن فحص اللعاب يمكن أن يوفر نتائج دقيقة، إلا أن الاختبار الجزيئي باستخدام مسحة الأنف هو الخيار الأفضل عادة، وفقاً للدكتور روبرت إتش. وتتمتع مسحات الأنف بنتائج سلبية كاذبة أقل من الاختبارات التشخيصية الأخرى أو عينات من مسحات الحلق أو اللعاب.

وتقول شركة DxTerity إن فحوصات اللعاب الخاصة بها تستخدم بالفعل من قبل أكثر من 130 شركة شريكة في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركات Fortune 500 والمؤسسات الصيدلانية. لكن ميزة توفر الفحص على أمازون جديدة.