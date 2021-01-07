(CNN)-- قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، في منشور إن قيود فيسبوك على حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستستمر على الأقل الأسبوعين المقبلين، وربما "إلى أجل غير مسمى".

يمثل القرار تصعيدًا كبيرًا من جانب فيسبوك، حيث يتعرض لضغوط شديدة لحظر ترامب بعد خطابه التحريضي الذي يشجع على التمرد.

وإذا استمرت القيود، فقد يكون فيسبوك أول منصة اجتماعية كبيرة تزيل ترامب بشكل دائم.

وفي وقت سابق، أعلنت فيسبوك منع ترامب من النشر على منصتها لمدة 24 ساعة، بعد أن أزالت مقطع فيديو نشره لمؤيديه الذين شاركوا في أعمال الشغب. كما واجه ترامب أيضاً حظراً لمدة 24 ساعة على إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك.

واتخذت شركة تويتر خطوة مماثلة يوم الأربعاء بإغلاق حساب ترامب على الشبكة، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس للاحتجاج على الانتخابات.

ويمثل الإعلان تصعيداً كبيراً من جانب شركات التواصل الاجتماعي ضد حساب ترامب، ويستجيب لدعوات جماعات الحقوق المدنية لحظر ترامب من المنصات.