دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركة داماك للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إنها ليس لديها خطط لإلغاء اتفاقها مع منظمة ترامب على الرغم من رد الفعل العنيف المتزايد للشركات في الولايات المتحدة، بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس.

وأوضح رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية في بيان لشبكة CNN: "لدينا علاقة رائعة مع منظمة ترامب، وللتأكيد، ليس لدينا أي نية على الإطلاق لإلغاء اتفاقنا".

وأضاف الملياردير الإماراتي أن الشركة مهتمة بتوسيع شراكتها.

وقال سجواني: "سأذهب إلى أبعد من ذلك، حيث لن تكون المنظمة مقيدة بعد الآن بإجراء صفقات إضافية في الخارج في المستقبل، وسأرحب بفرصة توسيع علاقتنا مع العلامة التجارية والبحث عن المزيد من الطرق التي يمكننا من خلالها التعاون".

وداماك هي شريك ترامب في ملعب ونادي للجولف في دبي، واُفتتح في 2017.

من جون ديفتريوس في دبي