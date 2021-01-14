(CNN)-- تتمتع تشكيلة هواتف جلاكسي S21 الجديدة من سامسونغ بمظهر محدث وأسعار أقل، لكن العملاء سيلاحظون أيضًا فقدان عنصرين من العلبة: سماعات الرأس وشاحن.

في مؤتمر صحفي رقمي، الخميس، قدمت الشركة ثلاثة هواتف ذكية جديدة من طراز جلاكسي S21 بأحجام مختلفة - 6.2 بوصة و6.7 بوصة و6.8 بوصة فائقة.

وعرضت سامسونغ معالج كوالكوم سناب دراغون 888 الأسرع، وكاميرات متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وألوانًا جديدة بلمسة غير لامعة، وسماعات أذن ممتازة يمكنك شراؤها لتتماشى معها. وجميع الموديلات مزودة بقدرات جي 5 المدمجة.

ومن الواضح أن جهاز ألترا هو منتج متميز من سامسونغ. وبينما يتميز Galaxy S21 و21+ بشاشة مسطحة جديدة عالية الدقة، فإن طراز ألترا يأخذ الشركة خطوة إلى الأمام مع شاشة فائقة الدقة. ويحتوي الجهاز على أربع كاميرات خلفية، مقارنةً بالكاميرات الخلفية الثلاث في الجهازين الآخرين.

والكاميرات الأربع ذات عدسة واسعة للغاية بدقة 12 ميغابكسل لتصوير المناظر الطبيعية أو اللقطات الجماعية، وعدسة بزاوية عريضة 108 ميغابكسل للوضوح ودقة الألوان وعدستان تقريب بدقة 10 ميغابكسل تعمل معًا لتكبير لقطات أكثر.

وعن أسعار هواتف سامسونغ الجديدة، تعد طرازات S21 (799 دولاراً)، و S21+ (999 دولاراً) أرخص بـ 200 دولار من الطرازات التي يتم استبدالها. وS21 Ultra (1199 دولارًا) أقل بـ 300 دولار من سابقه.

وهذه الأسعار هي نفس أسعار تشكيلة هواتف آيفون من أبل، على الرغم من أن تكلفة Ultra تزيد بـ100 دولار عن سعر iPhone 12 Pro Max.

وسيتوفر S21 و S21 + باللون الأرجواني والأسود والرمادي والأبيض والوردي، و S21 Ultra متوفر باللون الأسود والفضي والبني والتيتانيوم والأزرق الداكن للطلب المسبق يوم الخميس.

ويبدأ شحن جميع الأجهزة في 29 يناير كانون الثاني.

وتدعم الموديلات الثلاثة قلم S Pen المستخدم في هواتف سامسونغ من سلسلةNote ، لكن جميع الطرز الثلاثة تشحن بدون شاحن، وهو ما تقول الشركة إنه لأسباب تتعلق بالاستدامة. وصنعت أبل شيئا مشابهًا مع آيفون العام الماضي.

والتحسينات هي في الواقع تحسينات على تشكيلة جلاكسي، وأهمها تكنولوجيا الكاميرا.

وفي إشارة إلى طبيعتنا الجديدة، تقدم سامسونغ بعض الميزات التي قد تكون موجهة بشكل أفضل للحياة في المنزل أثناء الوباء. ويتضمن ذلك مرشحًا افتراضيًا للضوء الأزرق يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العين عند التمرير. وتوفر الهواتف أيضًا تكاملًا أعمق في منتجات التشغيل الآلي للمنزل.

وعادةً ما يتزامن حدث سامسونغ السنوي للشركة مع المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة في فبراير شباط - وهو أول حدث تقني كبير تم إلغاؤه العام الماضي بسبب الوباء.