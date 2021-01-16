الرئيس البرازيلي: آسف على ضحايا فيروس كورونا لكننا سنموت جميعاً يوماً ما

ساوباولو، البرازيل (CNN)-- قيَد موقع تويتر تغريدة للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أشاد خلالها بمضادات الملاريا كعلاج مبكر ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهو ما نفاه المجتمع العلمي والطبي.

في الرسالة التي نُشرت مساء الجمعة، قالت الشبكة الاجتماعية إن المنشور ينتهك قواعد المنصة "حول نشر معلومات مضللة وربما ضارة تتعلق بكوفيد - 19.

لكن تويتر قال إن التغريدة ستظل متاحة لأنها "يمكن أن تكون ذات فائدة عامة".

في نهاية شهر مارس أذار، استبعد تويتر تغريدتان أخريين لبولسونارو وحظر حسابه، بعد أن بدا أن الرئيس يشجع على عصيان إجراءات التباعد الاجتماعي. وتم إلغاء حظر حسابه بعد أن مسح المنشورات.