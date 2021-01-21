خبيرة اقتصادية: عودة الوظائف إلى مستويات ما قبل الجائحة ستتطلب سنوات

نيويورك (CNN Business) -- اندلعت أزمة الوظائف خلال آخر أسبوع من فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث تقدم 900 ألف أمريكي للحصول على إعانات بطالة للمرة الأولى على أساس معدل موسمي.

كان هذا انخفاضًا عن ارتفاع الأسبوع السابق، الذي ارتفعت فيه الطلبات إلى 926 ألفا.

وهي علامة جيدة على أنها انخفضت مرة أخرى، لكن "الجيد" نسبي هنا. لا يزال الملايين من الأمريكيين بحاجة إلى مساعدة حكومية لتغطية نفقاتهم، ولم يكن هناك أي تحسينات حقيقية منذ شهور.

على الرغم من أن تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، حفز الآمال في المزيد من التحفيز الحكومي، لا يمكن أن تأتي المساعدة بالسرعة الكافية للعاطلين عن العمل.

بالإضافة إلى الطلبات العادية، تقدم 423,734 أمريكيًا بطلب للحصول على مساعدة البطالة الوبائية، التي توفر مزايا للعمال مثل العاملين لحسابهم الخاص، حسبما قالت وزارة العمل. ولم يتم تعديل هذا الرقم للتأرجح الموسمي.

وفي الأسبوع الماضي، بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة المقدمة لأول مرة 1.4 مليون على أساس غير معدل.

وانخفضت طلبات الإعانة المستمرة، التي تحصي العاملين الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدات لمدة أسبوعين على الأقل، إلى 5.1 مليون.