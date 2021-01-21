هذا ما تفعله شركات الطيران لتشجيع الناس على السفر مجدداً

أكسفورد، المملكة المتحدة (CNN)-- تخسر مجموعة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا مليون يورو (1.2 مليون دولار) كل ساعتين، وتعمل حالياً بقدرة 20٪ فقط من طاقتها.

وقال الرئيس التنفيذي لخطوط لوفتهانزا كارستن سبور، الخميس، إن هذا يمثل "تحسنًا كبيرًا" من أدنى نقطة في جائحة كوفيد - 19، حيث كانت مجموعة الخطوط الجوية تخسر مليون يورو (1.2 مليون دولار) كل ساعة.

ولدى حديثه خلال فعالية "EUROCONTROL Aviation Straight Talk" حول وضع شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي، أرجع رئيس لوفتهانزا هذا التحسن في الخسائر إلى إجراءات الكفاءة التي أدت إلى قيامهم بإغلاق شركتي طيران داخل المجموعة وإلغاء 29 ألف وظيفة منذ بداية الوباء.

ومع تحسن معدلات التطعيم على الصعيد العالمي، توقع كارستن سبور "انتعاشًا حادًا (في الطيران) في فترة الصيف"، حيث تستعد لوفتهانزا للتعافي بنسبة تتراوح بين 40-60٪ بحلول نهاية العام".