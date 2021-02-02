شركة "سبيس إكس" تعلن عن أول طاقم مدني على رحلة فضائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيقوم جاريد إيزاكمان، رائد الأعمال الذي يقف وراء شركة ناشئة لمعالجة المدفوعات، بتمويل رحلة تكلف ملايين الدولارات إلى الفضاء على متن كبسولة "سبيس إكس"، "كرو دراغون"، والتي قد تكون أول رحلة مدارية على الإطلاق مأهولة بالكامل من قبل أشخاص غير رواد الفضاء.

وقال إيزاكمان، البالغ من العمر 37 عاماً، إنه سيقود المهمة المقرر إجراؤها في أواخر العام 2021 وسيشاهد المركبة الفضائية تقوم برحلة "متعددة الأيام" إلى مدار الأرض، وفقاً لبيان صحفي.

واشترى إيزاكمان 3 مقاعد إضافية على متن المهمة، سيتم التبرع بها إلى "سفير" من مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال، وأي فرد من الجمهور يحصل على فرصة للانضمام إلى الرحلة.

ويقول إيزاكمان إن سفير سانت جود تم اختياره بالفعل. ولم يكشف عن أي تفاصيل عن هوية السفير، إلّا أنه أكد أنها ستكون امرأة وعاملة رعاية صحية في الخطوط الأمامية "ملتزمة بمساعدة الأطفال في التغلب على السرطان".

أمّا المقعد الرابع، فقد حجز للفائز في مسابقة، الذي يجب أن يكون من بين عملاء منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بشركة إيزاكمان، Shift4Shop.

وسيتعين على المنافسين المؤهلين إطلاق متجر على الإنترنت على المنصة وتغريد مقطع فيديو عن "قصة ريادة الأعمال" الخاصة بهم، والتي ستتم مراجعتها بعد ذلك من قبل "لجنة من الحكام المشاهير"، وفقاً للشركة. ولم يتم الكشف عن أسماء الحكّام بعد.

وليس من الواضح متى سيتم اختيار الفائزين، رغم أن إيزاكمان قال للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين إن أفراد الطاقم يمكنهم جميعاً بدء التدريب في غضون 30 يوماً.

وصرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، والذي أعرب سابقاً عن اهتمامه بالانضمام إلى المهمة، بأنه لن يكون على متن مهمة "Inspiration4".

وأضاف إيزاكمان أن هذه المهمة، التي أطلق عليها اسم "Inspiration4" حيث يشير الرقم "4" إلى عدد أفراد الطاقم، "تحقق حلماً كبيراً وهي خطوة نحو مستقبل يمكن لأي شخص فيه المغامرة واستكشاف النجوم".