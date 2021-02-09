بتكوين ترتفع لأعلى مستوى وتتجاوز 44.8 ألف دولار بدخول تسلا على الخط

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ارتفعت قيمة العملة الإلكترونية "بتكوين" إلى أعلى مستوى لها ليصل سعرها إلى 44.868.98 ألف دولار للعملة الواحدة، وذلك بعد إعلان شركة تسلا للسيارات الكهربائية أنها ستبدأ بقبول العملة كدفعات مقابل سياراتها.

وأعلنت أيضا تسلا عن استثمار مبلغ 1.5 مليار دولار في بتكوين الأمر الذي دفع بأسهم تسلا للارتفاع بنسبة 1.3%.

وكان أيلون موسك قد نشر تغريدة عن عملة الكترونية أخرى اسمها "دوجكوين" الأمر الذي رفع قيمتها بنسبة 12% الأسبوع الماضي، رغم تصريحه في وقت سابق بأن تغريدته كانت فقط مجرد مزعة بتعليق على رسم كاريكاتوري له.

وبشكل عام انهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية تداولات الاثنين على ارتفاع حيث ارتفع مؤشر S&P500 الذي يضم تسلا بارتفاع نسبته 0.7% فيما انهى مؤشر داو بارتفاع نسبته 0.8% ومؤشر نازداك بارتفاع نسبته 1%.