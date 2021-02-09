كم قيمة التعويض المطالب به محمد رمضان بقضية الطيار أبواليسر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت القضية التي رفعها الطيار أشرف أبواليسر ضد الفنان محمد رمضان مجددا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب موعد الجلسة التي أجلتها المحكمة الاقتصادية في مصر إلى مارس/ آذار المقبل.

الدعوى التي تحمل رقم 119 لسنة 2020 والتي أقامها المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبواليسر، يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه (نحو 1.5 مليون دولار)، وفقا لتقرير سابق لبوابة الأهرام.

قيمة التعريض هذه تأتي "نظرا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة"، وفقا لما نقتله الأهرام عن محامي الطيار.

وذكرت الدعوى أن "الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها ’مش بتفتش في المطار‘، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له"، حيث "وقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام".