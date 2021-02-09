"مسبار الأمل" الإماراتي يصل إلى المريخ اليوم.. كيف يمكن مشاهدته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – من المقرر أن تصل أول بعثة إماراتية إلى كوكب المريخ اليوم الثلاثاء، 9 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يقوم "مسبار الأمل" بإرسال إشارة في الساعة الـ10:42 صباحاً بالتوقيت الشرقي، أي بحوالي الساعة 7:42 بتوقيت دبي.

وستشارك وكالة الإمارات للفضاء تغطية مباشرة لوصول "مسبار الأمل" إلى الكوكب الأحمر، ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت الشرقي على موقعها الإلكتروني.

عند وصول المركبة الفضائية، سيجعل "مسبار الأمل" دولة الإمارات أول دولة عربية وخامس دولة في التاريخ تصل إلى الكوكب الأحمر.

ولكن، لا تتوقف طموحات المهمة عند هذا الحد، إذ من المتوقع أن يلتقط المسبار، إلى جانب أدواته العلمية الـ3، أول صورة كاملة لغلاف المريخ. كما ستجمع الأدوات نقاط بيانات مختلفة عن الغلاف الجوي لقياس التغيرات الموسمية واليومية أيضاً.

وستزود هذه المعلومات العلماء بفكرة عن ديناميكيات المناخ والطقس في طبقات مختلفة من الغلاف الجوي للمريخ. وسيسمح هذا بإلقاء الضوء على كيفية تحرك الطاقة والجسيمات، مثل الأكسجين والهيدروجين، عبر الغلاف الجوي وحتى كيف تخرج من المريخ.

وتعد مهمة "مسبار الأمل" واحدة من بين المهمات الـ3 التي تم إطلاقها من الأرض في يوليو/ تموز الماضي، من بينها مركبة "بيرسيفيرينس" التابعة لناسا، ومهمة "تيانوين 1" الصينية.

وسيقوم مسبار الأمل بالدوران حول الكوكب، بينما سيدور "تيانوين 1" حول الكوكب ويهبط عليه، في حين ستهبط "بيرسيفيرينس" على المريخ.

وكانت قد أطلقت جميع البعثات الـ3 في نفس الوقت تقريباً بسبب المحاذاة بين المريخ والأرض على نفس الجانب من الشمس، ما يجعل الرحلة إلى المريخ أكثر كفاءة.

وبينما يعد "مسبار الأمل" أولى تلك البعثات التي ستصل إلى المريخ، من المتوقع أن يصل "تيانوين 1" في 10 فبراير/ شباط و"بيرسيفيرينس" في 18 فبراير/ شباط.