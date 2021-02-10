في ضوء قضية غسيل الأموال التي تشغل الكويت.. ماذا تعني هذه الظاهرة وكيف تتم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة المصرية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة التخطيط لاستيعاب العمالة العادة من الكويت منهم 225 مصريا عائدا عبر الإمارات.

وأوضحت الوزير وفقا لبيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة بفيسبوك: "استمرار جهود الوزارة لمتابعة العالقين المتجهين للكويت، حيث قامت شركات السياحة خلال اليومين الماضيين بالالتزام بإعادة 225 مواطنا قادما من الإمارات، بلا أي غرامات أو أعباء إضافية، وفقا لما تم الاتفاق عليه كنتاج لاجتماع غرفة عمليات الهجرة ونتيجة لتنسيق الجهود مع الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والالتزام ببنود الاتفاق مع الشركات السياحية المتعاقد معها المواطنين للسفر إلى الكويت عبر دولة ترانزيت، والتي تم تعميمها عقب الاجتماع من قبل الدكتور مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار".

وكشفت الوزيرة "آلية التعامل مع المصريين العائدين وكانوا من العالقين المتجهين إلى دولة الكويت، على إثر الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت أن "هناك خطة عمل تعتمد على استيعاب تلك العمالة العائدة بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الهجرة والتخطيط، وتركز على توفير فرص عمل بالمشروعات القومية، إضافة إلى الجهود المعلنة والمستمرة لمبادرة "نورت بلدك "بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا طرح فرص عمل من خلال رجال الأعمال".