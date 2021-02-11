دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، مساء الأربعاء، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر فبراير/شباط الجاري.

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، شهدت أسعار شهر فبراير/شباط ارتفاعا طفيفا عن نظيرتها في يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك على النحو الآتي:

بنزين 91:

1.81 ريال (0.43 دولار أمريكي) لكل لتر بدلا من 1.62 ريال في شهر ديسمبر الماضي

بنزين 95:

1.94 ريال (0.52 دولار أمريكي) لكل لتر بدلا من 1.75 ريال في شهر ديسمبر الماضي

وتقوم أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.