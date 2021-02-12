مكافحة الفساد السعودية تعلن إيقاف 65 شخصا منهم 48 بمؤسسات حكومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، الخميس عن إيقاف 65 شخصا منهم 48 يعملون بمرافق ومؤسسات حكومية بقضايا متنوعة.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية #وطن_بلا_فساد https://t.co/VAy7lQIiYQ

وأوضحت الرقابة ومكافحة الفساد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية أنها "باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، حيث نفذت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 1442هـ، وجرى التحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية".

وأعلنت عن "إيقاف (65) مواطنًا ومقيمًا منهم (48) موظفًا من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وأنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء".

وتابعت الهيئة داعية "عموم المواطنين والمقيمين للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني 980، أو من خلال البريد الإلكتروني: 980@nazaha.gov.sa".