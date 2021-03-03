هذه اتجاهات سوق العمل السعودي في العام 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتغير اتجاهات التوظيف في العالم وفقاً لمتغيرات عديدة، تختلف بناء على كل زمان ومكان. ولا شك بأن النصيب الأكبر في العام 2020 كان لجائحة كورونا، الأمر الذي أثر على جميع نواحي الحياة، حيث لجأت العديد من الشركات لتغيير أنظمة عملها وأساليب التوظيف. ولكن ماذا عن العام 2021؟ ما هو وضع سوق العمل السعودي وكيف تبدو عمليات التوظيف به بين الشركات؟

يوضح مؤشر فرص العمل اتجاهات التوظيف السائدة في المملكة العربية السعودية لهذا العام، كما يسلط الضوء على انطباعات المهنيين عن فرص العمل المتوفرة.

يركز الاستبيان على آراء المهنيين فيما يتعلق بسوق العمل والوظائف المتوفرة، حيث يبدو أنهم راضون عن مدى جاذبية سوق العمل السعودي مقارنةً بالدول الأخرى (67٪). كما برز قطاع تكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (32٪) كأكثر قطاع جاذبية للكفاءات في السعودية.

وتصدر قطاع البنوك والتمويل قائمة القطاعات الأكثر جاذبية للكفاءات المحلية في المملكة (بنسبة 36٪). وكانت قطاعات البنوك وقطاعات تقنية المعلومات الأكثر جذباً للخريجين الجدد (31٪ لكليهما). أما بالنسبة للكفاءات النسائية، فقد برز قطاع الإعلانات/التسويق/ العلاقات العامة (42٪) كالأكثر جذباً لها.

اتجاهات سوق العمل في السعودية

تبدو التوقعات واعدة للباحثين عن عمل في السوق السعودي، حيث صرحت حوالي ثلثي شركات المملكة عن نيتها لتعيين موظفين جدد خلال العام الجاري.

وقد أخذ الاستبيان بعين الاعتبار احتمالية قيام الشركات بالتوظيف وفقاً لكل قطاع عمل، لمساعدة الباحثين عن عمل على فهم فرصهم في القطاعات المختلفة، حيث أظهرت قطاعات النفط/الغاز/البتروكيماويات (76٪) والإعلانات/التسويق/العلاقات العامة (73٪) والهندسة/التصميم (72٪) أعلى احتمالية للتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا العام.

أما فيما يتعلق بتوقعات التوظيف على المدى القصير فتبدو النتائج إيجابية كذلك للباحثين عن عمل، إذ تصدر قطاع الإعلانات/التسويق/العلاقات العامة (70٪) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال الأشهر الـ3 القادمة، يليه قطاع التصنيع (64٪) والرعاية الصحية/الخدمات الطبية (57٪).

المهارات والكفاءات الأكثر طلباً

ستقوم غالبية الشركات في السعودية بتوفير وظائف للمستويات المبتدئة، بحيث يرتفع الطلب على وظائف التنفيذي المبتدئ (47٪). أما بالنسبة للأدوار الوظيفية المحددة، فقد برزت وظائف مدراء المبيعات (18٪) والمحاسبة (17٪) ومدراء التسويق (13٪) كأهم الأدوار التي يبحث عنها أصحاب العمل في المملكة.

كما صرح حوالي 4 من 10 أصحاب عمل (39٪) أنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بمهارات إدارية، في حين يبحث 34٪ عن مرشحين يتمتعون بمهارات البيع والتسويق، بينما قال 25٪ إنهم يبحثون عن مرشحين من ذوي الخبرة الإدارية المتوسطة.

وفيما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية، برزت شهادات إدارة الأعمال (28٪)، والهندسة (25٪) والتجارة (18٪) كالشهادات الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في المملكة.

ويبحث أصحاب العمل عادة عن مهارات تقنية تحددها طبيعة الوظيفة، إلا أن المهارات الشخصية تعتبر جزءاً كبيراً من عملية التوظيف، حيث برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (71٪)، والقدرة على العمل ضمن فريق (41٪) والمهارات القيادية (40٪)، ومهارات التفاوض الجيدة (38٪) كأكثر المهارات المطلوبة في السعودية.