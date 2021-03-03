خطأ تقني في "إنستغرام" يخفي عدد "الإعجابات" لبعض المستخدمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تسبب خطأ تقني في "إنستغرام" بإخفاء عدد الإعجابات على المنصة لفترة وجيزة من بعض المستخدمين يوم الثلاثاء، بعد أن وسّعت الشركة عن طريق الخطأ اختباراً طويل الأمد لهذه الميزة.

وقال متحدث باسم "فيسبوك"، التي تمتلك "إنستغرام"، لشبكة CNN: "نعمل على اختبار تجربة جديدة تخفي الإعجابات على المنشورات. وأضفنا المزيد من الأشخاص إلى الاختبار اليوم عن غير قصد، نحن نعمل على إصلاح هذه المشكلة وسنعيد إظهار الإعجابات لهؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن".

وأبلغ العديد من المستخدمين عن رؤية التغيير في حساباتهم الشخصية يوم الثلاثاء، مع استبدال عدد الإعجابات بعبارة "وغيرهم".

ويجري "إنستغرام" اختبارات محدودة لهذا التغيير منذ سنوات، ففي العام 2019، قالت الشركة إنها ستبدأ في إزالة عدد الإعجابات من عدد محدود من الحسابات في كندا. ولم تقدم الشركة جدولاً زمنياً للوقت الذي يتوقع فيه انتشار إخفاء الإعجابات على نطاق واسع.

وفي حين أن المتابعين لن يتمكنوا من رؤية العدد الإجمالي للإعجابات التي حصل عليها المنشور، لا يزال بإمكان مالك الحساب، بحسب قول "إنستغرام" رؤيتها. ويمكن للمستخدمين النقر لرؤية قائمة كاملة بالحسابات التي "أعجبت" بالمنشور، ولكنهم لن يتمكنوا من رؤية رقم يبرز عدد الأشخاص الذين أعجبوا بالمنشور.

وقام "إنستغرام" بوصف الخطوة على أنها وسيلة للمساعدة في تقليل الضغط لزيادة الإعجابات التي غالباً ما تستخدم كمقياس للشهرة، وتظهر على شكل قلب على المنصة.