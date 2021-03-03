مكافحة الفساد بالسعودية توقف 3 ضباط بالحرس الملكي ضمن قضيتين تباشرهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية "نزاهة"، مباشرتها لقضيتين ضمن عدد من القضايا.

القضية الأولى وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

إيقاف (3) ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال ووافداً من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال.

بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ 400 مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

القضية الثانية:

إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسطاء) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج (79) منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ 2.85 مليون ريال.