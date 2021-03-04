(CNN Business)-- حلق نموذج أولي لصاروخ سبيس إكس مارس، المعروف باسم إس إن 10، فوق جنوب تكساس أثناء رحلة تجريبية يوم الأربعاء، قبل أن يصل إلى نقطة هبوط قريبة من موقع الإطلاق.

وبعد حوالي ثلاث دقائق من الهبوط، أظهرت عدة لقطات فيديو مستقلة أن الصاروخ انفجر على منصة هبوطه.

وانطلق إس إن 10 من سبيس إكس، وهو نموذج أولي مبكر لصاروخ ستارشيب التابع للشركة، في حوالي الساعة 5:15 مساءً بالتصوير المقطعي المحوسب وصعد لمسافة ستة أميال فوق المناظر الطبيعية الساحلية، مُحاكياً رحلتي اختبار سابقتين أجرتهما سبيس إكس، وانتهى كلاهما بالانفجار.

وشهد يوم الأربعاء أول هبوط ناجح لنموذج أولي لستارشيب. غير أن سبب الانفجار الذي أعقب الهبوط لم يتضح على الفور.

وفشلت أول محاولة إطلاق لسبيس إكس يوم الأربعاء، حوالي الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحوري، في اللحظة الأخيرة.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، في تغريدة على تويتر، إن عدم نجاح التجربة حدث بسبب معايير محددة مسبقًا حول دفع الصاروخ، التي وصفها ماسك بأنها "متحفظة بعض الشيء".

وأضاف أن الشركة ستزيد من حد دفع الصاروخ، مما يمنح الصاروخ مساحة أكبر للمناورة الحصول على الضوء الأخضر للإقلاع.