هل يعود ترامب للشبكات الاجتماعية قريبًا من نافذة يوتيوب؟.. الشركة تعلق

(CNN)-- قالت سوزان وجسيكي، الرئيسة التنفيذية لشركة يويتوب، إن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستتم استعادته في نهاية الأمر وفقًا لسياسات المنصة الحالية.

وأضافت وجسيكي، في حدث استضافه المجلس الأطلنطي، الخميس، إن حساب ترامب سيعاد فقط عندما يكون يوتيوب واثقًا من انحسار خطر العنف.

وقالت وجيسكي إن المؤشرات التي سيستخدمها موقع يوتيوب لتقييم مستوى العنف ستشمل تصريحات المسؤولين الحكوميين ومستوى جاهزية سلطات إنفاذ القانون، وأي خطاب عنيف قد يلاحظه يوتيوب على منصته الخاصة.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب أنه من الصعب تحديد متى يمكن استعادة حساب ترامب، لكنها أضافت أنه سيستمر تعليقه في الوقت الحالي في ضوء المخاوف المستمرة هذا الأسبوع بشأن أعمال عنف جديدة محتملة تستهدف مبنى الكونغرس الأمريكي.

وقالت سوزان وجيسكي: "من الواضح الآن أنه لا يزال هناك خطر متزايد من اندلاع أعمال عنف".

وتم تعليق حساب ترامب مؤقتًا في 13 يناير/كانون الثاني لانتهاكه سياسات يوتيوب ضد التحريض على العنف. في ذلك الوقت، قال موقع يوتيوب إن القيود ستستمر لمدة أسبوع على الأقل - وظلت سارية منذ ذلك الحين.

وأكدت وجسيكي أنه على الرغم من استعادة حساب ترامب في نهاية المطاف، إلا أنه لا يزال من الممكن حظره نهائيًا إذا تلقى تحذيرين آخرين بموجب قواعد يوتيوب في غضون 90 يومًا.