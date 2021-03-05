اتفاق أمريكا والاتحاد الأوروبي على تعليق الرسوم الجمركية بشأن نزاع بوينغ وإيرباص

اقتصاد
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اتفاق أمريكا والاتحاد الأوروبي على تعليق الرسوم الجمركية بشأن نزاع بوينغ وإيرباص

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تعليق جميع الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالنزاع بين شركتي بوينغ وإيرباص لمدة أربعة أشهر، وفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي.

تؤثر الرسوم المُعلقة على 7.5 مليار دولار من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، و4 مليارات دولار من الصادرات الأمريكية في المقابل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمفوض التجاري، فالديس دومبروفسكيس، في البيان: "هذه خطوة مهمة إلى الأمام. إنه يمثل إعادة تسيير علاقتنا مع أكبر شريك لنا والأهم من الناحية الاقتصادية. إن إزالة هذه الرسوم هو مكسب لكلا الجانبين، في وقت يضر فيه الوباء بعمالنا واقتصاداتنا".

واعتبر المفوض التجاري أن "إيجابية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. العلاقات التجارية مهمة ليس فقط للجانبين ولكن للتجارة العالمية بشكل عام".

جاء هذا الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية.

ووصفت فون دير لاين المكالمة بأنها "بداية شراكة شخصية جيدة".

 

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