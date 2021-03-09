دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة التجارة السعودية عن توفيرها خدمة لمنح الخصومات الخاصة في المتاجر السعودية للعملاء الذين تلقوا لقاح كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين إن الوزارة أتاحت للمتاجر الإلكترونية والأسواق والمراكز التجارية ومحلات السلع والخدمات منح الخصومات بهف تشجيع أفراد المجتمع على أخذ اللقاح.

وقال بيان الوكالة إن التجارة يسرت لجميع المتاجر في المملكة منح الخصومات دون الحاجة للحصول على تراخيص للتخفيضات، و"دون خصم أي رصيد من التخفيضات السنوية المصرح بها للمنشأة أو المتجر، كما لا تتطلب الخدمة دفع الجهة المقدمة للخدمة أي رسوم مالية".

وكانت قد أطلقت وزارة الصحة السعودية عدداً من الحملات الوطنية، شاركت فيها العديد من القطاعات، تستهدف توعية المواطنين والمقيمين عن أهمية تلقي لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس.

وقد تلقى لقاح كورونا في السعودية حتى الآن أكثر من مليون شخص، وفقاً لما ذكره لمتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي نهاية الأسبوع الماضي.