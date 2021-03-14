لهذا السبب قد ترتفع عملة بيتكوين بـ3 أضعاف خلال العام المقبل

قيمتها في أعلى المستويات تاريخياً.. إليكم كل ما يجب معرفته عن عملة بيتكوين

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN Business) – واصلت أسعار عملة البتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعها، حيث وصلت إلى مستوى جديد بلغ 60 ألف دولار، السبت، بعد أسابيع قليلة من تجاوزها حاجز الـ50 ألف دولار.

وتبلغ قيمة عملات البتكوين المتداولة أكثر من تريليون دولار.

وتضاعفت أسعار البتكوين أكثر من الضعف حتى الآن هذا العام، بزيادة 107٪ عن سعر إغلاق 31 ديسمبر/كانون الأول البالغ 28,987.60 دولارًا.

والمستثمرون متحمسون لأن شركة تسلا المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك، قالت في فبراير/شباط الماضي إنها تمتلك ما قيمته 1.5 مليار دولار من البتكوين في ميزانيتها العامة.

وقالت تسلا أيضًا إنها تتطلع إلى السماح للمستهلكين باستخدام البتكوين لشراء سياراتها وسيارات الدفع الرباعي.

وأثار ذلك تكهنات بأن الشركات الكبرى الأخرى قد تضيف قريبًا عملات البتكوين أو غيرها من العملات المشفرة إلى ميزانياتها، نظرًا لأن البتكوين تحقق عائدًا أعلى بكثير من السندات والنقد. وتشتري شركة البرمجيات مايكروستراتيجي بنشاط عملة البتكوين.

وتساعد أفضل الشركات المالية في التحقق من صحة عملات البتكوين.

وتوجه المستثمرون إلى البتكوين بسبب تصور أنها يمكن أن تكون تحوطًا جيدًا ضد التضخم وضعف الدولار إذا استمرت عائدات السندات في الارتفاع.

ويجادل البعض بأن العملة المشفرة تشبه "الذهب الرقمي"، ويمكن أن تحل محل المعدن الأصفر باعتباره ترياق التضخم المفضل. تحقيقا لهذه الغاية، ارتفعت عملة البتكوين هذا العام بينما انخفض الذهب.

وعادت مخاوف التضخم الآن بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار. وهناك مخاوف بشأن ما إذا كان هذا القدر من المال مطلوبًا حقًا.

ويشعر البعض بالقلق من أن التحفيز قد يتسبب في زيادة سخونة الاقتصاد ويؤدي إلى تضخم أعلى بكثير. بعد كل شيء، هناك الآن العديد من لقاحات كورونا ويعود المزيد من الناس إلى العمل، مما من شأنه أن يعزز الاقتصاد - وأسعار البتكوين.

واستفادت البتكوين من إدراك المستثمرين أن العملة المشفرة أكثر ندرة من الذهب أو المعادن الثمينة الأخرى.

وهذا بسبب وجود حد أقصى قدره 21 مليون عملة بيتكوين فقط مدمجة في شفرة مصدر العملة المشفرة المتاحة للتعدين - وهي عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الخوادم لحل المشكلات الحسابية المعقدة لتوليد البتكوين. ويتم تداول ما يقرب من 18.6 مليون وحدة من البتكوين.

والبتكوين ليست العملة المشفرة الوحيدة التي تحصل على دفعة في الآونة الأخيرة. وارتفعت العملات الرقمية الأصغر، مثل الإيثيريوم واللايتكوين والنجوم في 2021.