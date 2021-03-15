"ملك التقنية".. إيلون موسك يحصل على لقب جديد في "تسلا"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشفت شركة "تسلا" يوم الاثنين أن رئيسها التنفيذي إيلون موسك، سيحصل على لقب "Technoking of Tesla"، أي "ملك التقنية في تسلا"، وأن المدير المالي للشركة، زاك كيركورن، سيحصل على لقب "Master of Coin"، أي "سيد العملات".

وسيحتفظ كل منهما بلقبه التقليدي أيضاً.

وكان يشغل موسك أيضاً في الماضي منصب رئيس مجلس إدارة شركة "تسلا"، لكنه تم تجريده من هذا اللقب في العام 2018 بعد تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن تغريدات مخادعة نشرها.

وكان قد قال موسك إن "التمويل مضمون" لجعل تسلا شركة خاصة عند 420 دولاراً للسهم الواحد، في حين أنه في الواقع، لم يكن قد أجرى سوى مناقشات، دون اتفاق ثابت، بشأن مثل هذا التمويل مع صندوق الثروة السيادي السعودي.

في البداية، حاولت لجنة الأوراق المالية والبورصات تجريده من لقب الرئيس التنفيذي أيضاً، لكنها استقرت على تغريمه 20 مليون دولار وفرضت تخليه عن منصب رئيس مجلس الإدارة بدلاً من ذلك، وهو منصب يشغله اليوم روبين دينهولم.

وطغت التغييرات الغريبة في ألقاب التنفيذيين على بيان منفصل للشركة، كشف أن جيروم جيلين، الذي كان رئيس قسم السيارات في "تسلا"، انتقل الأسبوع الماضي إلى منصب رئيس شاحنة تسلا الثقيلة.

وتعمل "تسلا" على شاحنة كهربائية ثقيلة تأخر إطلاقها بشكل كبير. وكانت قد وعدت "تسلا" أن تتوفر الشاحنة في 2019. وفي يناير/ كانون الثاني، أخبر موسك المستثمرين أنه "لن يكون منطقياً" بناء الشاحنة الآن، لأنها ستتطلب 5 أضعاف بطاريات سيارة "تسلا"، لكنها لن تبيع بـ5 أضعاف المبلغ. وتعد البطاريات جزءاً كبيراً من تكلفة السيارات الكهربائية.

وبينما حصل جيلين على لقب رئيس "تسلا للمركبات"، كان من الواضح أن موسك هو الشخص الذي يشرف على عمليات السيارات في الشركة، بالإضافة إلى دوره كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الصواريخ "سبيس إكس".