دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فرضت الإمارات العربية المتحدة تعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البلاد، في خطوة نحو تمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة أدوار أكبر في البلاد.

وأعلن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عن القرار يوم الأحد خلال اجتماع ترأسه وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، عبدالله بن طوق المري، تم خلاله مناقشة بعض المبادرات التي تهدف إلى تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال بيان وكالة الأنباء الإماراتية إنه "في إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة، أقر مجلس إدارة الهيئة إلزام الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة عن عضو واحد".

وشمل الاجتماع مواضيع أخرى أيضاً، مثل نقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية فيما بين الهيئة وأسواق الأوراق المالية المحلية، إلى جانب إجراءات جديدة لتطوير آليات عمولات التداول لعقود المشتقات المالية وتنظيم نشاط الإيداع المركزي.