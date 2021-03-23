محمد بن راشد يطلق خطة لإعادة هيكلة حكومة دبي ورفع التبادل التجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، عن خطة لإعادة هيكلة حكومة دبي وغرفة تجارة دبي.

وقال حاكم دبي في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، إن مجلس دبي اعتمد مجموعة من القرارات الهيكلية، من بينها تشكيل 3 غرف تجارة للإمارة هي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للتجارة العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مضيفاً أنه سيتم "تغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادي الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي".

وعيّن الشيخ محمد بن راشد رجل الأعمال الإماراتي، جمعة الماجد، رئيساً فخرياً لغرفة تجارة دبي، وعبدالعزيز الغرير رئيساً للغرفة، وسلطان بن سليم رئيساً لغرفة تجارة دبي العالمية، وعمر العلماء رئيساً لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

خامساً: اعتمدنا اليوم أيضاً في اجتماع مجلس دبي خطتنا الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من ١.٤ إلى ٢ تريليون درهم .. نعرف ماذا نريد .. ونعرف كيف نصل .. ولدينا الطاقات الوطنية لتنفيذ الخطة .. https://t.co/cBNYfJzIwG

كما أضاف أن دبي تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري الخارجي من 381 مليار دولار إلى أكثر من 544 مليار دولار، فضلاً عن توسيع الخطوط البحرية والجوية للمدينة لتتضمن 200 مدينة جديدة حول العام إضافة إلى المدن الـ400 التي تتضمنها حالياً.

وكجزء من خطة إعادة الهيكلة الجديدة، ستفرض الإمارة "توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة والمدراء ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات، تحدد فيها المخرجات، والمكافآت، وآلية المحاسبات".

واختتم الشيخ محمد بن راشد سلسلة تغريداته مؤكداً أن "قدر دبي هو أن تكون القلب الاقتصادي العالمي" للمنطقة العربية.