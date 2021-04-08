دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتحت السعودية مشروع محطة للطاقة الشمسية، الخميس، ضمن مساعيها لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض استهلاكها للوقود.

وبرعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، افتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية في منطقة الجوف (شمال المملكة).

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المشروع الذي يعد بداية مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، تبلغ سعته الإنتاجية 300 ميجاوات.

وخلال حفل الافتتاح، جرى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، مع 5 تحالفاتٍ استثمارية مكونةٍ من 12 شركةً سعوديةً ودولية. ويبلغ إجمالي طاقة هذه المشروعات، إضافةً إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، 3670 ميجاوات.

وقال وزير الطاقة السعودي إن المملكة تسعى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م، وذلك بإزاحة ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تُستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي قطاعات أخرى.

كما ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، بحسب الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

واعتبر وزير الطاقة السعودي أن هذه المشروعات تساعد المملكة في نهجها لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وضمان إيجاد أنظمة طاقةٍ أكثر استدامة وأقل تكلفة.