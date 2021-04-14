أين يسكن الأثرياء؟ 10 مدن تضم أكبر عدد مليارديرات في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن ربع أثرياء العالم على قائمة فوربس للمليارديرات، والبالغ عددهم 2755 مليارديراً، يعيشون في 10 مدن حول العالم فقط؟ بل وإن أكثر من 10٪ من هؤلاء يعيشون في 4 مدن صينية؟

أصدرت مجلة "فوربس" مؤخراً قائمة بمدن العالم التي تحوي أكبر عدد مليارديرات للعام 2021. وللمرة الأولى منذ 7 أعوام، فقدت مدينة نيويورك الأمريكية تصنيفها كالمدينة التي تضم أكبر عدد مليارديرات في العالم، حيث استبدلتها بكين الصينية في المركز الأول على القائمة، بعد أن ازداد عدد أصحاب المليارات فيها بـ33 مليارديراً، ليصلوا 100 ملياردير.

ورغم جائحة كورونا التي ضربت اقتصادات العالم وشلّت الأعمال التجارية بجميع أشكالها، إلّا أن الأثرياء ازدادوا ثراء خلال العام الماضي، بينما سجلت المدن مكاسب في أعداد السكان المليارديرات، ما يعكس النمو العالمي لأصحاب المليارات خلال العام الماضي.

تعرّفوا أكثر إلى المدن الـ10 التي تضم أكبر عدد مليارديرات في العالم في الإنفوغرافيك أعلاه: